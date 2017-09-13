В Финляндии от голода погибло множество лосей

Причины, по которой сохатые не смогли найти себе пропитание и погибли от истощения, до сих пор непонятны.

Прошлой весной в национальном парке Лапландии Лемменйоки были обнаружены останки нескольких дюжин лосей, погибших зимой. Экспертиза агентства Evira показала, что животные умерли от голода, однако причина, по которой они не смогли найти себе пропитание, остается загадкой, пишет fontanka.fi со ссылкой на Yle.

"Несмотря на небольшой размер останков - всего лишь череп и несколько костей конечностей - мы смогли установить, что животные погибли из-за нехватки пищи. Они умерли довольно давно, поэтому органов, которые мы могли бы изучить, не осталось", - говорит специальный исследователь агентства Evira Марья Изомурсу.

В период зимы 2015-2016 года популяция лосей в Финляндии насчитывала от 77 до 100 тысяч особей.