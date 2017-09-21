18:00, 21 Сентября 2017
В Финляндии покажут "Левиафана" и "Нелюбовь" Звягинцева
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Номинированный на "Оскар" фильм Андрея Звягинцева покажут по финскому телевидению, а "Нелюбовь" зрители из Суоми увидят в следующем году.
Как сообщает "Фонтанка.Fi" со ссылкой на Helsingin Sanomat, телеканал Teema решил еще раз показать финнам "Левиафана", который хорошо знают в Финляндии. В 2015 году он был признан лучшим фильмом года по версии ассоциации финских кинокритиков (SARV). В кинотеатрах на российскую картину сходило 15 тысяч человек.
А "Нелюбовь", новую работу Андрея Звягинцева, финны смогут увидеть только весной 2018 года.
Напомним, что первая полнометражная режиссерская работа режиссера – фильм "Возвращения" - тоже попала в финский прокат, в 2004 году.
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