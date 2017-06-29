В Финляндии придумали знак для неопределившихся с полом

Для людей, которые не могут определиться, мужчины они или женщины, финские дизайнеры создали гендерно нейтральный символ.

В общественных местах в Финляндии вскоре может появиться знак для тех, кто испытывает трудности с гендерной самоидентификацией и потому чувствует себя ущемлёнными в правах, сообщает Yle.

"Символ учитывает как две основные гендерные индентичности ("мужчина" и "женщина"), так и промежуточное состояние между ними - людей, которые проходят процедуры по смене пола, и тех, кто считает себя бесполыми", - говорит автор нового знака дизайнер Пекка Пиппо.

Гендерно нейтральный символ дизайнер разработал в сотрудничестве с финской ЛГБТ-организацией "Сета". Предполагается, что знак поможет людям, не определившимся с полом, без стеснения посещать общественные душевые, кабинки для переодевания и прочие подобные места.