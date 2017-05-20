В Финляндии пройдет самый большой в мире фестиваль сауны

В трех крупнейших финских городах пройдет фестиваль сауны в рамках празднования столетия независимой Финляндии.

Этим летом в Хельсинки, Турку и Ювяскюля пройдет Финский фестиваль саун. Его посетители смогут попробовать традиционнцю кухню Суоми, послушать музыку местных исполнителей, попробовать себя в йоге и пилатесе и, конечно же, попариться в более чем 40 разнообразных саунах, сообщает "Фонтанка.Fi".

Мероприятие в финской столице будет проходить с 8 по 11 июня в центре около знаменитого Олимпийского стадиона, в Турку - с 15 по 18 июня в окружении леса на берегах реки Ауры, а в Ювяскюля - с 10 по 13 августа.