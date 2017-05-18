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17:20, 18 Мая 2017

В Финляндии с конкурса красоты выгнали полуфиналистку из-за штампа в паспорте

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Участницу из финского города Раума, скрывшую свой брак, исключили из полуфинала.

Марьяана Савила (Marjaana Savila) прошла в полуфинал финского национального конкурса красоты, который состоялся 16 мая. Девушка уже успела порадоваться тому, что стала одной из 21 претенденток на звание самой красивой женщины республики, и написала об этом в социальных сетях.

Однако позже организаторы объявили о том, что конкурсантка отстраняется от соревнований, потому что она нарушила правила конкурса о том, что все участницы не должны иметь штампа о браке в паспорте, сообщает fontanka.fi. Организаторы настаивают, что девушка скрыла то, что была замужем.

Однако, по словам Савила, она не прятала свой брак. Об этом говорит, в частности, фото в ее Инстаграме. Журналисты издания Iltalehti также обратились в суд региона Сатакунта, где им подтвердили, что девушка была замужем, но в 2014 году брак был расторгнут.

СМИ города Раума рассказали, что девушка не собирается расстраиваться из-за неудачи и попробует свои силы в международных конкурсах красоты.

Напомним, что это не первый раз, когда на финских конкурсах красоты разгораются скандалы. Так, на "Мисс Хельсинки" в 2016-м была допущена ошибка при подсчете голосов, а годом ранее одна из конкурсанток была отстранена от соревнований из-за пластической операции, а победа темнокожей девушки на конкурсе красоты в столице вызвала неоднозначную реакцию в финском сегменте Интернета.

This happened 💍😍 💖 5.10.2016 💖 #engagement #withtheone 😘

Публикация от Marjaana Savila (@marjaanasavila)

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