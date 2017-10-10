В Финляндии с лососевой фермы сбежало 1,5 тонны рыбы

С рыбопромысловой фермы на северо-востоке страны в реку Кемийоки сбежало 1500 кг радужной форели.

На рыбаков в Кемиярви свалилось неожиданное счастье – пару недель назад с рыбопромысловой фермы в деревне Костамо на северо-востоке страны в реку Кемийоки сбежало 1500 кг радужной форели, пишет "Фонтанка.Fi".

Во время перемещения крупных экземпляров в зимний бассейн сеть порвалась, и рыбы уплыли. Когда местные жители узнали об этом, они бросились за удочками и спиннингами. Такого ажиотажа на берегах Кемийоки ещё не видели.

Удачливые рыбаки хвастаются уловом на десятки килограммов, а люди всё продолжают прибывать. Самый крупный улов, о котором говорят, – 300 кг.

Ферма, откуда произошла "утечка", десятилетиями выращивает радужную форель для озера Кемиярви и близлежащих районов.

Ущерб оценивается в 10 тысяч евро, но по данным компании, это не катастрофа – ежегодно она производит 110 тонн рыбы.