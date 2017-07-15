16:36, 15 Июля 2017
В Финляндии созрел урожай клубники
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Из-за холодной погоды урожай опоздал где-то на полторы недели, однако фермеры прогнозируют, что сезон продлится до конца августа.
В Финляндии наконец-то созрела клубника, пишет "Фонтака.fi".
Из-за холодного лета урожай запоздал примерно на полторы недели, но сезон, по всей видимости, продолжится до конца августа.
По оценке Союза фермеров, выращивающих фрукты и ягоды, в этом году урожай обещает быть на пару миллионов килограмм больше, чем обычно, поскольку холодное лето позитивно сказалось на побегах ягоды.
Клубнику выращивают на 1100 фермах в Финляндии.
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