В Финляндии созрел урожай клубники

Из-за холодной погоды урожай опоздал где-то на полторы недели, однако фермеры прогнозируют, что сезон продлится до конца августа.

В Финляндии наконец-то созрела клубника, пишет "Фонтака.fi".

Из-за холодного лета урожай запоздал примерно на полторы недели, но сезон, по всей видимости, продолжится до конца августа.

По оценке Союза фермеров, выращивающих фрукты и ягоды, в этом году урожай обещает быть на пару миллионов килограмм больше, чем обычно, поскольку холодное лето позитивно сказалось на побегах ягоды.

Клубнику выращивают на 1100 фермах в Финляндии.