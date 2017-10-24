В Финляндии турфирмы обяжут компенсировать клиентам "потерю отпускного настроения"

Правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента проект нового закона о турпакетах, который должен вступить в силу с начала 2018 года.

Законопроект о предоставлении туристических услуг, в частности, предусматривает выплату компенсаций в связи с ситуациями, которые повлекли за собой потерю отпускного настроения, сообщает "Фонтанка.Fi".

Турист сможет запросить возмещение, если турфирма совершила значительную ошибку: например, в случае, когда путешественник получил серьёзное пищевое отравление в результате посещения ресторана гостиницы, которую ему предложила турфирма.

За изменениями в законодательстве стоит директива ЕС, которую необходимо внести в законы стран-членов с начала 2018 года, а вступить в силу изменения должны не позднее июля.