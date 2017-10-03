09:54, 03 Октября 2017
В Финляндии уже можно кататься на лыжах
По теме
03.10.17 12:10
Загрузка...
В Хельсинки 2 октября открылась крытая километровая лыжня в Kivikko Ski Hall.
Любители лыжного спорта теперь смогут готовиться на искусственном снегу к зимнему сезону ежедневно с 8:00 до 21:00, сообщает "Фонтанка.Fi" со ссылкой на официальный сайт финской столицы.
Семейный билет для взрослого и ребёнка 7-11 лет обойдётся в 15 евро.
Спортивный парк Kivikko находится под управлением города.
По теме
03.10.17 12:10
Выбор читателей
27.09.2017, 09:40
26.09.2017, 10:13
02.10.2017, 11:32
28.09.2017, 16:28
26.09.2017, 09:59
Аналитика
Сегодня 10:22
Политкухня
Так получилось, что автор этих строк Олег Реут оказался в небольшой исследовательской поездке в Германии, приуроченной к очередным парламентским выборам.
02.10.2017 10:00
28.09.2017 11:15
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
Чтиво
02.10.2017 14:19
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
02.10.2017 13:20
Опрос
О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?
Афиша
Сегодня в городе (4)
детям
Комментарии