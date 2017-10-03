В Финляндии уже можно кататься на лыжах

В Хельсинки 2 октября открылась крытая километровая лыжня в Kivikko Ski Hall.

Любители лыжного спорта теперь смогут готовиться на искусственном снегу к зимнему сезону ежедневно с 8:00 до 21:00, сообщает "Фонтанка.Fi" со ссылкой на официальный сайт финской столицы.

Семейный билет для взрослого и ребёнка 7-11 лет обойдётся в 15 евро.

Спортивный парк Kivikko находится под управлением города.