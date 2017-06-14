В Финляндии возросла угроза теракта, заявляет местная полиция

Согласно четырехбалльной шкале полиции безопасности, степень риска на данный момент составляет два балла, что означает "Повышенный риск".

Полиция безопасности, SUPO, в последний раз повысила уровень угрозы теракта два года назад. Тогда оценка вероятности теракта повысилась от уровня "очень низкий" до "низкий", сообщает Yle.

Уровень угрозы оценивается по четырехбалльной системе: "низкий", "повышенный", "высокий" и "очень высокий".

По сообщению SUPO, к угрозе надо относиться более серьезно, чем когда-либо раньше.

Повышение риска теракта обусловлено повысившейся узнаваемостью Финляндии в радикальной исламистской пропаганде, а также более тесными контактами некоторых лиц с террористическими организациями.

По мнению полиции безопасности, риск терактов в Финляндии повысился, поскольку в поле зрения властей попали более серьезные, нежели ранее, террористические планы.

Как считает полиция, выходцы из Финляндии, отправившиеся сражаться в рядах Исламского государства (запрещенного в РФ), теперь занимают там высокие позиции и у них имеются обширные связи внутри террористической организации.

По оценке SUPO, в Финляндии на данный момент насчитывается около 350 лиц, положительно настроенных по отношению к терроризму.