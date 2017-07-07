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Новости. Общество
13:27, 07 Июля 2017

В Финляндии запретили квадрокоптеры

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В центре Хельсинки появились новые дорожные знаки - "использование дронов запрещено".

Транспортное агентство Финляндии Trafi приняло решение ввести в стране зоны, где запрещены беспилотные летательные объекты, сообщает "Фонтанка.Fi".

Помимо атомных электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и важных правительственных зданий в список запретных для дронов мест попали почти весь исторический центр Хельсинки и два столичных района - Мунккиниеми и Мейлахти.

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Комментарии

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Leopol'd
2017-07-07 14:38:51
А звучит то как, "в Финляндии запретили"...
Запрет на небольшие зоны, ввиду очевидной опасности (безопасность стратегических объектов и возможное падение аппарата на исторический объект).
И сравним, например с РФ. Полный запрет на полеты летательных аппаратов в радиусе 110км вокруг СПб, на месяц. И это, чтоб футболисты на стадионе мячик погоняли! Т.е. остальное время миллионы жителей никого не волнуют.
И новый маразм, регистрация аппаратов, свыше 250г. А это и игрушки и модели.
YellowSubmarine
2017-07-07 14:48:45
Leopol'd, точно!
« - Это что ещё. Теперь всё отменяют,
Отменили даже воинский парад,
Говорят, что скоро всё позапрещают
В Бога душу.
Скоро всё к чертям собачьим запретят».
В.Высцкий 1969 г.
YellowSubmarine
2017-07-07 13:52:04
Наконец-то, а то не протолкнуться от них! Плюнуть не куда, всё в "дрона" попадаешь!
Andrey+
2017-07-07 14:15:33
YellowSubmarine, главное, чтобы дрон в нас не попал! Встречаются довольно тяжелые особи...
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