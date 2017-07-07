13:27, 07 Июля 2017
В Финляндии запретили квадрокоптеры
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В центре Хельсинки появились новые дорожные знаки - "использование дронов запрещено".
Транспортное агентство Финляндии Trafi приняло решение ввести в стране зоны, где запрещены беспилотные летательные объекты, сообщает "Фонтанка.Fi".
Помимо атомных электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и важных правительственных зданий в список запретных для дронов мест попали почти весь исторический центр Хельсинки и два столичных района - Мунккиниеми и Мейлахти.
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