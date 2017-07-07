В Финляндии запретили квадрокоптеры

В центре Хельсинки появились новые дорожные знаки - "использование дронов запрещено".

Транспортное агентство Финляндии Trafi приняло решение ввести в стране зоны, где запрещены беспилотные летательные объекты, сообщает "Фонтанка.Fi".

Помимо атомных электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и важных правительственных зданий в список запретных для дронов мест попали почти весь исторический центр Хельсинки и два столичных района - Мунккиниеми и Мейлахти.