12:43, 10 Июля 2017
В ФЦП развития Карелии обнаружены нарушения
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Счетная палата России выявила нарушения в порядке разработки и реализации госпрограмм Минэкономразвития России.
Министерство экономического развития РФ нарушило порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ. Об этом сообщают аудиторы Счетной палаты по итогам проверки ведомства, пишут "Вести Карелии".
В числе программ, где обнаружены нарушения,- федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".
Подробнее читайте в материале издания.
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