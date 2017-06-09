В "Газпроме" посетовали на неготовность населения Карелии подключаться к природному газу

Карелия – "непростой регион" с точки зрения газификации из-за больших расстояний и менталитета населения, заявил начальник Департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков.

Реализация программы "Газпрома" по строительству газопроводов на территории республики обсуждалась на совещании в правительстве Карелии.

"Карелия с точки зрения газификации – непростой регион: большие расстояния, удаленность населенных пунктов, низкая плотность населения. Одна из проблем - неготовность жителей подключаться к газу. Но поверьте моему опыту, проходит 2-3 года, и люди, понимая комфортность проживания, видя приемлемую цену, подключаются. Скажу больше, я не встречал такого человека, кто пользовался природным газом, а потом решил перейти на уголь или дрова", - сказал Марков.

Подробнее о газификации Карелии и инвестиции, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".