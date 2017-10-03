В ГИБДД Карелии назвали четыре района, где водители любят погонять

Самым распространённым и опасным нарушением является превышение скорости водителями автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ГИБДД Карелии подвели итоги профилактических рейдов "Федеральные дороги", которые проходили в республике с 12 по 30 сентября.

С помощью мобильных приборов фото-видео фиксации инспекторы ГИБДД пресекли почти три тысячи нарушений данного вида. Чаще водители допускают превышение скоростного режима в Прионежском, Медвежьегорском, Лахденпохском, Пряжинском районах.

Ещё одним серьёзным нарушением среди водителей стал выезд на полосу встречного движения. Результат таких нарушений, как правило, приводит к лобовым столкновениям, наезду на препятствия, съезду в кювет и опрокидыванию автомобилей. К административной ответственности за выезд на полосу встречного движения в нарушение правил, привлечены 289 водителей автомобилей.

Восемнадцать водителей в состоянии опьянения отстранены от управления автомобилями сотрудниками Госавтоинспекции на федеральных дорогах. По данным фактам материалы направлены в суд для лишения водителей прав.

Как и в прошлом году, на федеральных автодорогах произошло 8 дорожных аварий, семь человек погибли, 13 человек травмированы. ДТП с погибшими произошли на федеральной автодороге "Кола".