В ГИБДД объяснили, почему эвакуируют машины с улицы Энгельса

Госавтоинспекция Петрозаводска разъяснила правила остановки и стоянки транспортных средств на улице Энгельса, где в последнее время часто эвакуировали автомобили.

По информации Госавтоинспекции, на улице Энгельса в Петрозаводске водители ежедневно нарушают правила остановки и стоянки транспортных средств, а именно - совершают стоянку транспортного средства далее первого ряда от края проезжей части у разделительной полосы.

В ГИБДД напомнили, что улица Энгельса, от проспекта Ленина до площади Ленина, имеет две проезжих части с разделительной полосой между ними. Таким же образом организовано движение на Октябрьском проспекте, набережной Варкауса, Лесном проспекте, Ключевском шоссе, Комсомольском проспекте.

В соответствии с п. 12.1 и 12.2 ПДД РФ, остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги, на обочине, а при ее отсутствии - на проезжей части у ее края. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части.

За нарушение данных пунктов ПДД предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей и эвакуация транспортного средства.