В ГИБДД посчитали, сколько человек погибло в Карелии за полгода из-за пьяных водителей

За 6 месяцев с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 23 ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ежедневно нетрезвые водители выезжают на автодороги Карелии и, управляя автотранспортом, подвергают смертельной опасности других участников движения. За 6 месяцев с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, произошло 23 ДТП, в которых 3 человека погибли и 30 человек получили травмы.

С начала года автоинспекторы Карелии пресекли 1557 нарушений со стороны нетрезвых водителей, из них 198 водителей привлечены к ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Госавтоинспекция Карелии информирует, что в предстоящие выходные дни в Карелии инспекторы ДПС проведут выборочные проверки на дорогах с целью пресечения нарушений водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.