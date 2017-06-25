В ГИБДД рассказали, кто погиб при столкновении бензовоза и внедорожника на трассе в Карелии

В Лахденпохском районе столкнулись бензовоз и внедорожник, погиб один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что сегодня 25 июня в 13.40 произошло столкновение автомобилей "Бензовоз" и Suzuki Grand Vitara на 212 км автодороги "Сортавала".

По предварительным данным ГИБДД Карелии, водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобилей.

В результате ДТП житель Лахденпохского района из поселка Ихала, на вид 40 лет, пассажир Suzuki.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Медиками осмотрены еще трое пассажиров автомобиля внедорожника, лечение не назначено, оказана разовая помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Разлива топлива из бензовоза нет, бензовоз остался на своей полосе.

На месте работают сотрудники ДПС.