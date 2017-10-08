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Новости. Происшествия
12:18, 08 Октября 2017

В ГИБДД рассказали, кто пострадал в аварии с четырьмя иномарками

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Женщина пострадала в ДТП, которое произошло в микрорайоне Пятый поселок города Петрозаводска.

Напомним, 7 октября эвакуатор на шасси грузового автомобиля, кроссовер Opel, легковой автомобиль Chevrolet Lanos и Сhevrolet Niva не поделили дорогу на пересечении улиц Боровая, Пограничная, Халтурина.

Как рассказали в ГИБДД, В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля Opel, женщина 1977 года рождения. Ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Видео аварии смотрите здесь.

 

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Молодой водитель на трассе в Карелии въехал в фонарный столб
08.10.17 12:27
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