12:18, 08 Октября 2017
В ГИБДД рассказали, кто пострадал в аварии с четырьмя иномарками
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Женщина пострадала в ДТП, которое произошло в микрорайоне Пятый поселок города Петрозаводска.
Напомним, 7 октября эвакуатор на шасси грузового автомобиля, кроссовер Opel, легковой автомобиль Chevrolet Lanos и Сhevrolet Niva не поделили дорогу на пересечении улиц Боровая, Пограничная, Халтурина.
Как рассказали в ГИБДД, В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля Opel, женщина 1977 года рождения. Ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
Видео аварии смотрите здесь.
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