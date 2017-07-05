В ГИБДД рассказали подробности ДТП у "Лотос-Плазы"

Водитель, сбивший женщину на "зебре", был пьян.

По данным ГИБДД Карелии, 4 июля в 13.10 на Лесном проспекте 71-летний водитель Renault Sandero находился в состоянии алкогольного опьянения и сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей оказана разовая медицинская помощь.

"По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя автомобиля составлены материалы по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ "Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", влечет лишение права управления от полутора до двух лет, административный штраф в размере 30000 рублей",- отметили в ГИБДД.