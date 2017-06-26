В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии с бензовозом на трассе в Карелии

В Лахдекнпохском районе столкнулись бензовоз и внедорожник, погиб один человек, четверо отделались испугом – подробности смертельного ДТП рассказали в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 25 июня в 13.45 в Лахденпохском районе на трассе "Сортавала", недалеко от деревни Ихала, столкнулись бензовоз и Suzuki Grand Vitara.

По предварительным данным ГИБДД Карелии, водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобилей.

В результате ДТП погиб 43-летний пассажир Suzuki, житель Лахденпохского района из поселка Ихала.

Как сегодня сообщили в ГИБДД Карелии, 34-летний водитель внедорожника, оказывается не имел водительских прав.

Выехав на встречную полосу он совершил столкновение с бензовозом, которое стало смертельным для 43-летнего пассажира внедорожника.

Ещё один пассажир Suzuki, 46-летний мужчина получил травмы и находится на амбулаторном лечении.

Кроме того, водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.