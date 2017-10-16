12:48, 16 Октября 2017
В ГИБДД рассказали, сколько пьяных водителей поймали в выходные на трассе в Карелии
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На территории республики в ходе спецоперация "Федеральная дорога" за минувшие выходные дни было пресечено 267 нарушений правил дорожного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 147 случаях водители нарушили скоростной режим.
Допустили нарушение правил обгона с выездом на полосу встречного движения 11 водителей.
За нарушение правил пользования световыми приборами 23 водителя привлечены к ответственности.
Четыре нетрезвых водителя были отстранены от управления транспортными средствами.
Всего на территории Карелии за выходные дни пресечено 23 нарушения нетрезвыми водителями, двое из которых отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а четверо в состоянии опьянения повторно сели за руль автомобиля.
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