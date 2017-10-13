В ГИБДД рассказали, в какой день и час лучше не выезжать на дороги Петрозаводска

Названо самое аварийное время суток по итогам 9 месяцев этого года, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Самым аварийным временем суток по итогам 9 месяцев 2017 года стали промежутки с 16 до 17 часов и с 18 до 19 часов.

В промежуток с 16 до 17 часов произошло 33 ДТП, в которых 2 человека погибли, 39 получили травмы. В промежуток с 18 до 19 часов произошло 31 ДТП, где пострадали 32 человека.

Наименее аварийным является ночное время с 0 до 6 часов: здесь всего 12 ДТП с 15 пострадавшими.

Самым аварийным днем недели назван вторник – 33 ДТП, а в прошлом году это была суббота (42 ДТП). Наименее аварийный день – четверг (18 ДТП) (2016 год – пятница, 20 ДТП).

Если говорить о месяцах, то за 9 месяцев 2017 года больше всего ДТП - 24 произошло в апреле. Наименее аварийным стал май – 16 ДТП (2016 год – январь – 15 ДТП).