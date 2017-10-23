В Гидрометцентре рассказали, какой россиянам ждать зимы

О холодах и снеге предстоящей зимы рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции заявил, что предстоящая зима будет по температуре близка к норме, пишет life.

"Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной. Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и потеплениями, когда мы говорим: "нормальный прогноз", можно о нём говорить как о средней температуре по больнице", — заявил Вильфанд.

Он добавил, что пока метеорологи не могут предсказывать, сколько снега ожидается предстоящей зимой. По словам главы Гидрометцентра, таких прогнозов не делают и зарубежные синоптики.