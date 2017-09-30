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Новости. Политика
12:48, 30 Сентября 2017

В горный парк "Рускеала" можно будет доехать на ретропоезде

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Туристические объекты Приладожья станут доступнее для туристов, сообщили в правительстве Карелии.

К мраморному каньону "Рускеала" со временем гости смогут попадать не только по новой автомобильной дороге, но и вагонах ретропоезда. Об этом шла речь на состоявшейся 29 сентября встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с руководством Сортавальского района и туристического комплекса.

Место рядом со строящейся автодорогой, где раньше был вокзал, Глава республики осмотрел вместе с создателем туристического парка "Рускеала" Александром Артемьевым.

Об истории этого вокзального комплекса рассказал министр культуры республики Алексей Лесонен.

"До 1992 года здесь действовала ветка железной дороги, которая вела к заводу, производившему из мрамора известь. Здание вокзала еще финской постройки. После восстановления, расчистки этих путей их вполне можно будет использовать. Все может выглядеть так, как это было в начале 20 века", – сказал Алексей Лесонен.

Один из вариантов запуска этого участка железной дороги – сотрудничество с компанией "РЖД". В этом случае в Рускеалу можно было бы продлить маршрут ретропоезда, который уже курсирует между Санкт-Петербургом и Сортавалой.

"Есть ряд интересных предложений, которые сделают Рускеальский парк не только природным, промышленным объектом, но и культурным центром", – подчеркнул глава республики Артур Парфенчиков.

Одним из таких предложений туристам может стать путешествие по реконструированной железной дороге.

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