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Новости. Общество
13:33, 01 Октября 2017

В Госдуме не поддержали идею наказывать родителей штрафом за отказ от вакцинации детей

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В комитете Государственной Думы по охране здоровья не поддержали идею ввести изменения оплаты больничных родителям, которые отказались от вакцинации детей, пишет "Учительская газета".

Ранее в Минздраве России информировали, что обсуждается идея возможного ограничения выплат по больничным, но позже в ведомстве уточнили, что это не окончательное решение, а одна из обсуждаемых мер, и что, возможно, было бы эффективнее не "наказывать" родителей за отказ от вакцинации, а, наоборот, поощрять за сделанные в срок прививки.

В любом случае, отмечает "Российская газета", эксперты продолжают искать варианты воздействия на нерадивых граждан, рискующих здоровьем своих и чужих детей, поддерживая "антипрививочные" настроения.

"Я акцентирую внимание всех на том, что надо усиливать профилактическую работу, объяснять людям, входить в коммуникацию. Прививки нужны, но также нужна и особая ответственность в этом вопросе, особенно когда стоит вопрос о прививках детям, которые имеют аллергические заболевания, или больных детях, - считает руководитель профильного комитета Госдумы. - Это все требует нашего особого внимания. Это совместная работа здравоохранения и родительского сообщества. Однако, по моему мнению, нереально прописывать такую ответственность, о которой говорит Минздрав. Мы не поддерживаем это", - цитирует председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова "Учительская газета".

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