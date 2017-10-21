В Госдуме предложили выписывать штрафы за нарушение ПДД без протокола

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о внедрении института "народного инспектора".

Сейчас в законе прописан перечень поводов к возбуждению дела, к которым в том числе относятся сообщения и заявления физических и юридических лиц, содержащие данные о наличии административного правонарушения.

Такие материалы, сообщения и заявления подлежат рассмотрению должностными лицами, которые должны провести соответствующую проверку.

На практике, отмечают в правительстве, рассмотрение подобных обращений занимает много времени. При этом сотрудники ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности.

И, как пишет auto.mail, в этой связи, правительство предлагает внести изменения в КоАП, которыми устанавливается возможность вынесения постановлений без составления протокола, на основании фото или видеозаписи физическим лицом правонарушения.

Таким образом, говорится в тексте распоряжения, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт "народного инспектора".

О каких именно нарушениях ПДД идет речь, в документе не уточняется.