В Госдуме придумали новый способ заработка для населения – продавать свой мусор

Госдума планирует рассмотреть инициативу о внесении поправок к закону об отходах.

Они предусматривают льготные тарифы на раздельный сбор мусора и дают домохозяйствам возможность продавать его переработчикам.

По мнению замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среда Кирилла Черкасова, такой способ заработка станет серьезной мотивацией для населения продавать мусор переработчикам.

Подробнее в материале "Вестей Карелии".