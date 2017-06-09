17:05, 09 Июня 2017
В Госдуме придумали новый способ заработка для населения – продавать свой мусор
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Госдума планирует рассмотреть инициативу о внесении поправок к закону об отходах.
Они предусматривают льготные тарифы на раздельный сбор мусора и дают домохозяйствам возможность продавать его переработчикам.
По мнению замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среда Кирилла Черкасова, такой способ заработка станет серьезной мотивацией для населения продавать мусор переработчикам.
Подробнее в материале "Вестей Карелии".
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