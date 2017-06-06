15:34, 06 Июня 2017
В Госдуме рассказали о работе над общероссийским проектом сноса "хрущевок"
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Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев не исключил, что после принятия закона о реновации в Москве в Думу внесут аналогичный проект, касающийся всей России.
Программа реновации в Москве предполагает снос "хрущевок" и переселение жильцов в новые дома.
"Это пилотный законопроект или закон, который такой шаблонный, по которому мы в дальнейшем будем вносить поправки или закон принимать по России всей. Поэтому мы отрабатывать будем эти вопросы на Москве, потому что она более с пониманием относится", — объяснил Москвичев на заседании комитета.
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