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19:10, 19 Мая 2017

В Госдуму внесли законопроект о наказании за незаконные занятия магией

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Депутат от "Единой России" Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконные занятия народной медициной и магией.

По его словам, Уголовный кодекс необходимо дополнить новой статьей 235.2, сообщает РИА Новости.

Так, за занятия народной медициной или "оккультно-магической деятельностью" без разрешения, если они причинили вред здоровью или нанесли ущерб в крупном размере (более 250 тысяч рублей), предлагается наказывать штрафом в размере до 120 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, повлекшие смерть человека или ущерб в особо крупном размере (свыше миллиона рублей), должны наказываться принудительными работами или лишением свободы срок до пяти лет.

Депутат также дал определение оккультно-магической деятельности: под ней понимается деятельность и услуги лиц (астрологи, гадалки, маги, спириты, экстрасенсы, ясновидящие), в том числе в целях диагностики и воздействия на человека, его здоровье, духовный мир, имущество, а также иных лиц, осуществляющих указанные воздействия под различными производными (знахарь, колдун, ясновидец и другие) либо скрытыми (эксперт, специалист, консультант) наименованиями, в том числе через окружающую информационную и иную среду.

Как пояснил Милонов, с оккультно-магической деятельностью, как правило, связаны многие мошеннические схемы, из-за чего люди часто лишаются имущества, ценностей и денег, а их здоровью наносится вред. При этом, по словам депутата, при различных манипуляциях с сознанием человека и для психологического давления на него зачастую применяются наркотические средства.

"Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95% народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений. При этом многие такой деятельностью занимаются без получения специального разрешения", — отметил Милонов.

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Комментарии

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DocBlack
2017-05-19 19:41:27
Развели, видать, депутата :)
Гость
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