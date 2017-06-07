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18:20, 07 Июня 2017

В Госдуму внесли законопроект о замене гимна России на "Боже, Царя храни!"

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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна России имперский "Боже, Царя храни!", следует из базы документов нижней палаты парламента.

Гимн "Боже, Царя храни!" был утвержден указом императора Николая I в 1834 году и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года, отмечает РИА Новости.

Как отмечают авторы законопроекта, действующий гимн "Россия - священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, который, по мнению депутатов, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян.

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты полагают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды.

"Одобрение федерального конституционного закона возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации", - уверены парламентарии.

 

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Комментарии

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Гарик
2017-06-07 19:04:44
Маразм ,что вверху ,что внизу, одно и тоже.
deep
2017-06-07 18:34:29
Почему мы должны содержать, за огромную зарплату депутатов? Я считаю, что гимн касается ВСЕХ россиян, а поэтому должен быть референдум. А в тысячелетней истории России, до 1917 года, светлых пятен то очень мало, больше угнетение народа. Все правление Романовых, это правление Россией немецких цариц и царей, войны по всему миру, засилье иностранного капитала, угнетение народа!
Гость
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