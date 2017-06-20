В гостиницы Петрозаводска доставят туристов с севшего на мель на ББК парохода

В ближайшее время пассажиров парохода, севшего на мель на Беломорско-Балтийском канале доставят в Петрозаводск.

"Пассажирам теплохода будет оказана вся необходимая помощь. Люди будут обеспечены питанием и проживанием", - сообщил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

В ближайшее время пассажиры будут доставлены в Медвежьегорск, откуда автобусом их перевезут в Петрозаводск и разместят в гостиницах.

К настоящему времени закончилась эвакуация людей на судно "Тимирязев".

Как пояснили в карельском управлении транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку по факту ЧП.

"Тимирязев" доставит людей к 5-му шлюзу ББК, где есть причал.

Напомним, теплоход "А.Попов" сел на мель 20 июня в 02.30 на 1275 км ББК между 11-м и 12-м шлюзами на территории Сегежского района.