В гостиницы Петрозаводска доставят туристов с севшего на мель на ББК парохода
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В ближайшее время пассажиров парохода, севшего на мель на Беломорско-Балтийском канале доставят в Петрозаводск.
"Пассажирам теплохода будет оказана вся необходимая помощь. Люди будут обеспечены питанием и проживанием", - сообщил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.
В ближайшее время пассажиры будут доставлены в Медвежьегорск, откуда автобусом их перевезут в Петрозаводск и разместят в гостиницах.
К настоящему времени закончилась эвакуация людей на судно "Тимирязев".
Как пояснили в карельском управлении транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку по факту ЧП.
"Тимирязев" доставит людей к 5-му шлюзу ББК, где есть причал.
Напомним, теплоход "А.Попов" сел на мель 20 июня в 02.30 на 1275 км ББК между 11-м и 12-м шлюзами на территории Сегежского района.
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