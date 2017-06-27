Посвященную "Алисе в стране чудес" выставку представят в музее "Кижи"

В пятницу 30 июня в выставочном зале музея "Кижи" (ул. Федосовой, 19) откроется выставка "В гостях у Алисы".

Экспозиция предоставлена санкт-петербургским Государственным литературно-мемориальным музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Выставка "В гостях у Алисы" посвящена творчеству Льюиса Кэрролла. С этим чудаком и мудрецом, конечно, знакомы все, кто читал книжки про Алису в Стране чудес и в Зазеркалье.

Льюис Кэрролл — он же доктор Доджсон — лечил людей не от насморка и не от ветрянки, он лечил их от скуки, избавлял от лишнего здравого смысла. Он устраивал для детей чаепития и рассказывал им странные истории. А что если оказаться внутри этих историй?

Там все "задом наперед, совсем наоборот": чтобы утолить жажду, нужно съесть сухарик, чтобы скорей добраться до цели, нужно идти в обратную сторону, а чтобы угостить пирогом — сначала раздать его гостям и только потом разрезать. Там случается потерять собственное имя и трудно понять, кто кому снится… Зато можно попытаться соединить несоединимое, собрать то, что не удалось всей королевской рати, и отпраздновать день нерождения!

Приглашаем вас совершить путешествие, во время которого будем изучать природу юмора и устройство языка. Ведь в сказках Льюиса Кэрролла все всегда играют друг с другом, но главное — играют словами и со словами. Играют с ними в прятки, в превращения, в рифмы, в перевертыши.

Доктор Доджсон учил не только детей стоять на голове, он учил стоять на голове и ученых. Поэтому взрослых мы тоже приглашаем на выставку, чтобы познакомиться с изобретениями Белого Рыцаря, сделать реверанс Королеве, помирить Льва и Единорога.

Авторы выставки: Анна Соколова, Татьяна Позднякова, Ксения Меньшикова, Елена Джумук, Марина Елпашева.

Дизайнер выставки Андрей Запорожский.

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