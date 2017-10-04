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Новости. Общество
23:30, 04 Октября 2017

В интернет попало первое панорамное видео, снятое в открытом космосе

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В Москве в музее космонавтики состоялась презентация первого в истории панорамного видео, снятого в открытом космосе.

RT360 совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и НТЦ РКК "Энергия" реализовали масштабный проект, в рамках которого каждый желающий имеет возможность увидеть нашу планету глазами космонавтов.

Это стало возможно благодаря разработанной участниками проекта технологии съёмки 360 видео в сложнейших условиях открытого космоса, где температура может колебаться от минус 150 до плюс 150, что не позволяет использовать привычные нам "земные" технологии, пишет "Российская газета".

Во время презентации видео была организована прямая линия с космонавтами МКС, которые в очередной раз подтвердили, что Земля круглая.

Также космонавт Сергей Рязанский, который проводил съёмку видео 360 в открытом космосе, рассказал об особенностях и сложностях процесса съемки видео в условиях невесомости.

Видео Spacewalk 360 будет доступно всем посетителям музея Космонавтики в формате VR. Также посмотреть на Землю из открытого космоса смогут все желающие с помощью смартфонов на базе iOS и Android, благодаря приложению RT 360. Видео также доступно для просмотра на страницах проекта в соцсети Facebook и на сайте Youtube, а также в магазине Oculus Store.

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