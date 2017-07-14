В Иркутске пассажира задержали за чтение книги

Сотрудники аэропорта забрали у жителя Омска загранпаспорт и потребовали объяснительную.

Произведение классика-фантаста Рэя Брэдбери "Дзэн в искусстве написания книг" послужило причиной задержания в иркутском аэропорту одного из пассажиров, сообщает Современный портал Омска (om1.ru). Охране показалась подозрительной книга, которую вез отправлявшийся на вахту промышленный альпинист из Омска Антон Курочкин. О "приключении" омич рассказал в социальной сети ВКонтакте (свою страницу он удалил).

Антон Курочкин:

- Неожиданно встрял в иркутском аэропорту. А знаете, почему? Докопались до книги Рэя Брэдбери! Незнакомый автор. Незнакомое слово в названии. Даже просмотр текста не прояснил ситуацию. Слава богу, что докопались до "Дзэн в искусстве написания книг", ведь есть и вторая, наверно, которую реально скоро запрещать будут - "451 градус по Фаренгейту". Написана объяснительная. Паспорт пока не вернули. Продемонстрирован прям уровень… Я впечатлен. Сижу, жду… Прошел примерно час.

Позже омич пояснил, что вскоре его отпустили. Курочкин добавил, что претензий к персоналу у него не осталось.

Антон Курочкин:

- Прибыл эксперт, который заверил, что ничего запрещенного в этой книге нет, в чем и расписался собственноручно. Загранпаспорт вернули, книжку - тоже. Путь продолжен без каких-либо проблем. Все хорошо, люди среагировали, срабатывание было ложным, они делают свою работу.

К счастью, омич успел доехать из аэропорта на железнодорожный вокзал и пересесть на свой поезд: запас времени это позволил.

Напомним, антиутопия "451 градус по Фаренгейту", которую упомянул в своем посте Антон Курочкин, описывает тоталитарное потребительское общество, где преступлением является даже хранение книг. В заглавие романа вынесена температура, при которой горит бумага.