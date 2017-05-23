В Камбодже заинтересовались петрозаводским кадетским училищем

Житель Камбоджи подал заявление на прием в кадетское училище Петрозаводска.

Об этом рассказал депутат Петросовета Александр Анишин на общегородском совещании в мэрии.

В мэрии Петрозаводска прошло общегородское совещание, посвященное теме патриотического воспитания. Его участники обсудили в том числе подготовку к открытию Президентского кадетского училища в карельской столице.

По словам представителя военного комиссариата Карелии Андрея Кокка, первый этап строительства объекта должен быть завершен к 20 августа, после чего в училище начнутся занятия.

Приемная кампания стартовала 15 апреля и продлится до 1 июня.

На сегодняшний день в приемную комиссию поступили заявки от 110 потенциальных кадетов. Кроме того, желание поступить в училище изъявил гражданин России, живущий в Камбодже.

"Появление в Петрозаводске такого учебного заведения поднимет статус города на небесную высоту, - прокомментировал доклад депутат Петросовета, председатель фонда "Эстафета поколений" Александр Анишин. – Президентское училище привлечет сюда подростков со всего Северо-Запада, а вслед за ними, возможно, поедут и их родственники. То есть это хорошо не только с точки зрения патриотизма, но и экономически: люди будут покупать здесь квартиры. Это реальное изменение статуса. Если Камбожда уже заинтересовалась, значит, мы выходим не на российский даже, а на всемирный уровень".

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2017 года в Президентском кадетском училище начнут обучаться 360 учеников, распределенных в пятые, шестые и седьмые классы. По состоянию на 22 мая строительство первой очереди объекта завершено на 40 процентов.