В каких сферах экономики зарплата выше средней по Карелии

Среднемесячная заработная плата в Карелии в I квартале достигла 33,9 тысячи рублей; выше этого уровня зарплата в организациях восьми видов экономической деятельности.

Самая высокая среднемесячная зарплата в горнодобывающей отрасли (57,5 тыс рублей). Самая низкая – в гостиничном бизнесе и общественном питании (15,7 тыс рублей), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.