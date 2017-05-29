11:00, 29 Мая 2017
В каких сферах экономики зарплата выше средней по Карелии
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Среднемесячная заработная плата в Карелии в I квартале достигла 33,9 тысячи рублей; выше этого уровня зарплата в организациях восьми видов экономической деятельности.
Самая высокая среднемесячная зарплата в горнодобывающей отрасли (57,5 тыс рублей). Самая низкая – в гостиничном бизнесе и общественном питании (15,7 тыс рублей), сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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