15:36, 29 Июня 2017
В Калевале мужчина получил срок за угрозы убить тещу и побить полицейских
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В Калевале мужчина признан виновным в применении насилия в отношении полицейских и угрозах убить тещу, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, днем 8 апреля 42-летний житель поселка Калевала был задержан участковым за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Мужчина был помещен в служебный автомобиль и доставлен к отделу полиции. Когда стражи порядка потребовали пройти в отдел для составления административного протокола, злоумышленник повел себя агрессивно и напал на полицейского с кулаками. В отделе полиции он грозил применить насилие к другому сотруднику.
Кроме того, в марте 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения угрожал убить бывшую тещу.
Суд приговорил жителя Калевалы к 2 годам колонии-поселения.
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