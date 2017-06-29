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15:36, 29 Июня 2017

В Калевале мужчина получил срок за угрозы убить тещу и побить полицейских

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В Калевале мужчина признан виновным в применении насилия в отношении полицейских и угрозах убить тещу, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, днем 8 апреля 42-летний житель поселка Калевала был задержан участковым за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Мужчина был помещен в служебный автомобиль и доставлен к отделу полиции. Когда стражи порядка потребовали пройти в отдел для составления административного протокола, злоумышленник повел себя агрессивно и напал на полицейского с кулаками. В отделе полиции он грозил применить насилие к другому сотруднику.

Кроме того, в марте 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения угрожал убить бывшую тещу.

Суд приговорил жителя Калевалы к 2 годам колонии-поселения.

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