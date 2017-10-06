18:20, 06 Октября 2017
В Калининградской области неизвестные угнали два боевых корабля
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Военно-морской флот России списал суда и продал их частной компании для утилизации.
Из акватории гавани в городе Балтийске пропали сразу два боевых ракетных катера, пишет life со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Минобороны РФ продало списанные катера для их утилизации местному предприятию. Однако прежде чем корабли были отправлены под нож, их пришвартовали в местной гавани.
В полицию по факту пропажи ракетных катеров обратился директор предприятия. Правоохранительные органы организовали проверку.
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