В Калининградской области неизвестные угнали два боевых корабля

Военно-морской флот России списал суда и продал их частной компании для утилизации.

Из акватории гавани в городе Балтийске пропали сразу два боевых ракетных катера, пишет life со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Минобороны РФ продало списанные катера для их утилизации местному предприятию. Однако прежде чем корабли были отправлены под нож, их пришвартовали в местной гавани.

В полицию по факту пропажи ракетных катеров обратился директор предприятия. Правоохранительные органы организовали проверку.