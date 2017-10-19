В Карелии 150 мин нашли рядом с федеральной трассой

Специалисты Карельской поисково-спасательной службы уничтожили около 150 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Опасные находки были обнаружены 15 октября у горы Хопунвааара, около 334 км а/д А-121 "Сортавала" Питкяранского района. Предположительно это минометные мины.

Всего с начала года в регионе обезврежено 556 взрывоопасных предметов Великой Отечественной войны.