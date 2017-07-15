17:00, 15 Июля 2017
В Карелии 16 июля ожидается дождь
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О погоде на воскресенье в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 16 июля будет переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь.
Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем северных направлений умеренный.
Ночная температура составит +12, +14, днем потеплеет до +21, +23 градусов.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, днем по юго-восточным районам возможна гроза.
Ветер ночью западный, северо-западный, днем северных направлений умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +9, +14, днем воздух прогреется до +19, +24 градусов.
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