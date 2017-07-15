В Карелии 16 июля ожидается дождь

О погоде на воскресенье в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 16 июля будет переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем северных направлений умеренный.

Ночная температура составит +12, +14, днем потеплеет до +21, +23 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, днем по юго-восточным районам возможна гроза.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северных направлений умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +9, +14, днем воздух прогреется до +19, +24 градусов.