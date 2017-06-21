В Карелии 23 июня стартует Эпический форум

Жителям и гостям Карелии представится уникальная возможность увидеть эпосы разных народов России, сообщают организаторы.

Более 100 артистов, девять профессиональных и любительских коллективов из девяти регионов (Коми, Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Карелия, Тверская и Архангельская области, Краснодарский край, Москва) выступят в финале Всероссийского конкурса-фестиваля эпических культур.

Фестиваль пройдет 23-25 июня в Карелии.

Среди участников - театры пластики и фольклора, танцевальные коллективы, певцы, сказители и музыканты.

Торжественное открытие состоится 23 июня в 17.00 в Национальном театре Карелии в Петрозаводске. 24 июня финалисты отправятся в Олонец, где примут участие в Международном песенном празднике, а 25 июня – в Киндасово, на знаменитый сельский фестиваль юмора.

"Участники фестиваля представят эпосы народов России во всем разнообразии жанров, в традиционном и современном исполнении. Их выступления будут интересны зрителям разного возраста", - говорят организаторы.

Есть среди лауреатов фестиваля настоящие деревенские бабушки - ансамбль "Здарье" из Архангельской области и "Нареченька" из Республики Коми. Они покажут фрагменты народных обрядов.

Любители народных плясовых увидят знаменитые марийские "дроботушки" в исполнении профессионального фольклорно-этнографического ансамбля "Марий Памаш". Детский фольклорный ансамбль "Источник" из Краснодарского края увлечет лихими казачьими песнями. Большинство лауреатов фестиваля – молодежь, с отличительной манерой исполнения, особенным взглядом на фольклорный материал. Группа FOMO (Formula of Music Orchestra) из Костомукши привлекает меломанов необычным сочетанием синтетической музыки и фолка, виртуозной игрой на инструментах разных народов мира. Башкирский этномузыкант Загир Зайнетдинов покоряет своей энергетикой, голосом и танцевальной пластикой. Его выступления собирают полные зрительные залы.