17:00, 23 Мая 2017
В Карелии 24 мая ночью похолодает до -3
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О погоде на 24 мая в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.
В среду 24 мая в Петрозавосдке будет переменная облачность.
Без осадков.Ветер северо-восточный, восточный слабый.
Ночная температура составит +2, +4, днем потеплеет до +11, +13 градусов.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый.
Ночью похолодает до -3, +2,на юге местами до +6, днем воздух прогреется до +8, +13, местами до +18 градусов.
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