В Карелии 24 мая ночью похолодает до -3

О погоде на 24 мая в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В среду 24 мая в Петрозавосдке будет переменная облачность.

Без осадков.Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Ночная температура составит +2, +4, днем потеплеет до +11, +13 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Ночью похолодает до -3, +2,на юге местами до +6, днем воздух прогреется до +8, +13, местами до +18 градусов.