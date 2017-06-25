В Карелии 25 июня опять тепла не будет

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Карелии.

По данным Карельского Гидрометцентра, утром и днем в Петрозаводске временами дождь. Ветер южных направлений, ночью слабый, днем умеренный.

Температуру воздуха днем от 14 до 16 градусов тепла.

В районах республики в воскресенье облачная с прояснениями погода. На большей части республики небольшие, местами умеренные дожди, по южным районам возможна гроза.

Ветер юго-восточный, восточный, на юге южный, юго-западный.

Днем воздух прогреется до +13, +18, у водоемов местами до 10-12 градусов тепла.