В Карелии 25 мая будет дождливо

О погоде на 25 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг 25 мая будет переменная облачность.

Днем пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Дневная температура составит +13, +15 градусов.

В районах Карелии также переменная облачность.

В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер северо-восточный, восточный, на юге юго-западный умеренный.

Днем воздух прогреется до +9, +14 градусов, по южным районам местами потеплеет до +18.