В Карелии 29 июня будет тепло, но сыро

О погоде в Карелии на 29 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 июня будет облачная с прояснениями погода.

Днем возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый.

Днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Днем воздух прогреется+15, +20, на юге до +23 градуса.