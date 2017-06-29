Новости. Погода
07:05, 29 Июня 2017
фото: Фото: Сергей Юдин

В Карелии 29 июня будет тепло, но сыро

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О погоде в Карелии на 29 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 июня будет облачная с прояснениями погода.

Днем возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый.

Днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Днем воздух прогреется+15, +20, на юге до +23 градуса.

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В четверг в Карелии потеплеет, но дождь все испортит
28.06.17 17:00
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