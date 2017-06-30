В Карелии 30% безработных были уволены по сокращению или в связи с ликвидацией предприятия

Каждый третий официально зарегистрированный безработный в Карелии потерял работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штатов.

Об этом говорят данные портала "iМониторинг", где собрана информация о финансовом и социально-экономическом развитии всех субъектов Российской Федерации.

Согласно этим данным, по состоянию на 20 июня в Карелии было зарегистрировано 6,6 тысячи безработных. Из них в связи с ликвидацией предприятий или сокращением штатов потеряли работу 2,3 тысячи человек.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".