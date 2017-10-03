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Новости. Погода
17:00, 03 Октября 2017

В Карелии 4 октября будет дождливо

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О погоде на среду в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 4 октября будет облачная погода. Пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночная температура составит +3, +5 градусов, днем потеплеет до +5, +7.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдут дожди.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы до сильного.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, днем воздух прогреется до +5, +10.

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