В Карелии 65 тысяч бюджетников переведут на расчеты по карте "Мир"

Замминистра финансов Карелии Александр Грищенков заявил, что переводу на обязательное использование карт "Мир" подлежит порядка 65 тысяч жителей республики. Это сотрудники, чья деятельность финансируется из консолидированного бюджета Карелии.

С 1 июля 2018 года 65 тысяч работников бюджетной сферы должны вести расчеты по картам "Мир". Аналогичные карты получат также работники федеральных структур и пенсионеры. Полной статистики по всем бюджетникам на брифинге не назвали, ограничившись цифрой по республике.

По данным на 1 июня 2017 года, карту "Мир" уже получили порядка полутора тысяч граждан, сообщают в правительстве. Это в основном чиновники карельских министерств.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".