13:28, 04 Июля 2017
В Карелии 65 тысяч бюджетников переведут на расчеты по карте "Мир"
По теме
Загрузка...
Замминистра финансов Карелии Александр Грищенков заявил, что переводу на обязательное использование карт "Мир" подлежит порядка 65 тысяч жителей республики. Это сотрудники, чья деятельность финансируется из консолидированного бюджета Карелии.
С 1 июля 2018 года 65 тысяч работников бюджетной сферы должны вести расчеты по картам "Мир". Аналогичные карты получат также работники федеральных структур и пенсионеры. Полной статистики по всем бюджетникам на брифинге не назвали, ограничившись цифрой по республике.
По данным на 1 июня 2017 года, карту "Мир" уже получили порядка полутора тысяч граждан, сообщают в правительстве. Это в основном чиновники карельских министерств.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
01.07.2017, 14:56
Аналитика
Сегодня 10:36
Политкухня
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
30.06.2017 08:08
Чтиво
Сегодня 12:03
Личное мнение
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
Медиа
03.07.2017 16:55
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии