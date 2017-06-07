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09:47, 07 Июня 2017

В Карелии активисты ОНФ вручили дачникам и туристам мусорные мешки

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На загородной трассе активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии провели экологическую акцию для дачников и туристов.

Экологическая акция для жителей и гостей Петрозаводска, выезжающих на выходных за город, состоялась в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка".

Общественники раздавали спешащим на отдых дачникам и туристам мешки для мусора, перчатки и листовки с инструкцией по работе с интерактивной картой свалок.

"Все больше неравнодушных жителей Карелии заходят на интерактивную карту свалок и отмечают несанкционированные объекты, уборки которых мы добиваемся. Сейчас на карте отмечено уже 111 свалок, 25 из них уже ликвидировано. Но начинается туристический и дачный сезоны, поэтому важно не только очистить территорию республики от свалок, но и еще раз обратить внимание местных жителей и гостей региона на то, что чисто там, где не мусорят. Не должны вокруг дачных поселков и в излюбленных местах отдыха петрозаводчан вырастать горы бытовых отходов. Это в наших силах предотвратить", – отметил член регионального штаба ОНФ в Карелии Виктор Черков.

На трассе, которая ведет к дачам в Лососинном, Машезере и Шапшезере, активисты ОНФ установили баннер с надписью "Едешь на шашлыки? Возьми для мусора перчатки и мешки!"

Жители и гости Петрозаводска, останавливаясь, чтобы взять инвентарь и познакомиться с проектом ОНФ "Генеральная уборка", очень позитивно отреагировали на акцию.

"Людям не нравится, когда вокруг их дачных поселков образуются огромные свалки. Рыбаки жалуются на то, что берега озер захламлены. И акция ОНФ, которую мы будем проводить регулярно накануне выходных, поможет навести порядок. Бросать мусор в лесу тем, кто с нами пообщался, наверняка не захочется", – уверен Черков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2017-06-07 10:58:43
Лучше бы активисты надели эти самые перчатки, собрали мусор в эти самые пакеты и вывезли на свалку.
А вообще противно: каждый год на этой дороге появляются кучи строительного мусора.
Гость
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