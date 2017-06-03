12:51, 03 Июня 2017
В Карелии амнистировали бизнесмена, не заплатившего государству 21 млн рублей
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Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гендиректора копании, который не заплатил государству 21 миллиона рублей, сообщает прокуратура Карелии.
Директор компании представил в налоговую инспекцию декларации по уплате НДС за отдельные периоды 2011 и 2012 года, содержащие ложные сведения о договорных отношениях с одной из петербургских фирм, зарегистрированной на подставное лицо.
Сумма неуплаченного в бюджет налога составила более 21 млн рублей.
На имущество обвиняемого - три грузовых автомобиля по решению суда наложен арест.
Предпринимателю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одновременно он освобожден от наказания в связи с применением акта об амнистии.
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