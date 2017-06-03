Новости. Криминал
12:51, 03 Июня 2017

В Карелии амнистировали бизнесмена, не заплатившего государству 21 млн рублей

По теме

Суд оставил в силе приговор по делу о крушении Ту-134 в Карелии
09.06.17 10:30
В Карелии амнистировали бизнесмена, не заплатившего государству 21 млн рублей
03.06.17 12:51
В Петрозаводске продавец наркотиков оштрафован и наказан условно
02.06.17 17:40
Все новости
Загрузка...

Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гендиректора копании, который не заплатил государству 21 миллиона рублей, сообщает прокуратура Карелии.

Директор компании представил в налоговую инспекцию декларации по уплате НДС за отдельные периоды 2011 и 2012 года, содержащие ложные сведения о договорных отношениях с одной из петербургских фирм, зарегистрированной на подставное лицо.

Сумма неуплаченного в бюджет налога составила более 21 млн рублей.

На имущество обвиняемого  - три грузовых автомобиля по решению суда наложен арест.

Предпринимателю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одновременно он освобожден от наказания в связи с применением акта об амнистии.

 

По теме

Суд оставил в силе приговор по делу о крушении Ту-134 в Карелии
09.06.17 10:30
В Карелии амнистировали бизнесмена, не заплатившего государству 21 млн рублей
03.06.17 12:51
В Петрозаводске продавец наркотиков оштрафован и наказан условно
02.06.17 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-06-03 13:00:41
Понимаем :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
29.05.2017, 07:25
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

Аналитика

02.06.2017 12:03
Политкухня
Зашли в тупик
Ключевые свидетели обвинения по делу Давлета Алиханова на допросе подтвердили его невиновность.
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Смотри во все глаза 2
31.05.2017 15:48
"Она лежала и уходила из жизни" 4
31.05.2017 14:48
Вся аналитика

Чтиво

31.05.2017 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (2)
Братец Кролик, братец Лис
детям
Колобок
детям
Концерты (1)
Hoperpomore
детям
В кинотеатрах (10)
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Одаренная
Меч короля Артура
Чужой: Завет
Нелюбовь
Подводная эра
детям
Большой
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»