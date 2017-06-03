В Карелии амнистировали бизнесмена, не заплатившего государству 21 млн рублей

Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гендиректора копании, который не заплатил государству 21 миллиона рублей, сообщает прокуратура Карелии.

Директор компании представил в налоговую инспекцию декларации по уплате НДС за отдельные периоды 2011 и 2012 года, содержащие ложные сведения о договорных отношениях с одной из петербургских фирм, зарегистрированной на подставное лицо.

Сумма неуплаченного в бюджет налога составила более 21 млн рублей.

На имущество обвиняемого - три грузовых автомобиля по решению суда наложен арест.

Предпринимателю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одновременно он освобожден от наказания в связи с применением акта об амнистии.